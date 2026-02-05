Смертельний дрифт на замерзлій водоймі: авто провалилося під кригу (фото)

Дрифт на замерзлій водоймі закінчився трагедією / © ДСНС

На обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району на Київщині під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу. Уже другу добу рятувальники проводять пошукові роботи у надскладних умовах — за низької температури та сильного снігопаду.

Про це повідомили в ДСНС.

Місце ймовірного затоплення вдалося встановити після появи відео, на якому видно, як авто дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою.

Рятувальники розрізали кригу та за допомогою підводного дрона встановили: автомобіль перебуває на глибині понад 4 метри.

У ДСНС зазначили, що рятувальникам довелося працювати в складних умовах: через велику товщину криг у довелося вирізати метр за метром, а товстий шар мулу створював майже нульова видимість під водою, тож водолази працювали практично наосліп.

© ДСНС

За допомогою тросу та лебідки автомобіль протягнули під кригою майже з середини водойми, прорізали отвір і витягнули на берег.

© ДСНС

В автівці було тіло одного загиблого чоловіка, 1971 року народження. Другого чоловіка в салоні авто не виявили. Пошукові роботи тривають.

© ДСНС

У ДСНС ще раз попередили любителів екстремальних розваг на кризі про смертельну небезпеку.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попередили про небезпеку масових розваг на кризі Київського моря. Рятувальники наголосили, що не можуть гарантувати безпеку перебування на кризі, особливо для водіїв транспортних засобів.