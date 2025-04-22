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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельний напад тигриці на працівника зоопарку в окупованому Маріуполі: що відомо

Дика тварина атакувала співробітника зоопарку в окупованому Маріуполі — людина не вижила.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Тигриця загризла працівника зоопарку

Тигриця Маріупольського зоопарка / © Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі тигриця напала на співробітника зоопарку, який зайшов до вольєра, щоб нагодувати її та дитинчат. За попередньою інформацією, тварина атакувала ззаду, перекусивши хребет. Чоловік помер на місці від зазнаних травм.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Представники зоопарку називають інцидент нещасним випадком, пов’язуючи його з недбалістю потерпілого. Однак місцеві мешканці не раз звинувачували адміністрацію у жахливих умовах утримання тварин.

«Раніше багато місцевих дорікали, що тварин цього зоопарку погано годують, а умови їхнього утримання — сильно обмежені та жахливі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти будують логістичний вузол у Маріуполі.

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