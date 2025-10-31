Четверо з підозрюваних у справі про счмертельний потоп в Одесі можуть опинитись у СІЗО / © Офіс Генерального прокурора

В Одесі розгортається резонансна справа щодо службової недбалості, яка призвела до загибелі дев’яти людей під час масштабного потопу. За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжні заходи вісьмом підозрюваним — посадовцям Одеської міської ради та керівникам комунального підприємства «Міські дороги». Фігурантам справи інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Які запобіжні заходи обрав суд

Підозрювані, серед яких високопосадовці міської ради та ключові працівники КП «Міські дороги», отримали різні запобіжні заходи. Слідство вважає, що саме їхня недбалість стала причиною трагедії.

Серед фігурантів: вісім чинних та колишніх посадовців:

Заступник міського голови — цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Заступниця міського голови — нічний домашній арешт.

Директор Департаменту міського господарства — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Директор Департаменту муніципальної безпеки, головний інженер та директор КП «Міські дороги» — тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 млн грн для кожного.

Начальник структурного підрозділу та головний інженер структурного підрозділу КП «Міські дороги» — нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю.

Таким чином, суд визнав обґрунтованими підозри проти вісьмох осіб, четверо з яких можуть опинитися у СІЗО.

Суд взявся за ексмера Одеси

Крім вісьмох посадовців, правоохоронці також розслідують роль у трагедії колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова.

«Також повідомляємо, що наразі за клопотанням прокуратури розпочато судове засідання по запобіжному заходу колишньому меру Одеси», — йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 30 вересня, Одесу накрила негода. У місті за пів дня випала майже місячна норма опадів. Внаслідок рекордної негоди загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина.