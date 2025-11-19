ТСН у соціальних мережах

Смертельний "приліт" по багатоповерхівці в Тернополі: названо ракету, яка могла влучити у будинок

Наразі не відомо, чи було влучання ракети у будинок прямим.

Наслідки атаки у Тернополі.

Наслідки атаки у Тернополі. / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 19 листопада під час атаки на Тернопіль сталося влучання в одну з багатоповерхівок міста. Попередньо, це була крилата ракета Х-101. а

Про це повідомив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі “КИЇВ24”.

За його словами, попередньо, ракета Х-101 влучила у будинок в Тернополі. Втім, чи було це пряме влучання, чи уламки, сказати достеменно поки що не можна, наголосив Ігнат.

“Це буде визначено на місцях. Попередньо, ракета Х-101 влучила. Хочу наголосити, що Росія не вперше потрапляє ракетами у житлові будинки і густонаселене місця. Саме застосування подібних засобів ураження - як балістичних, так і крилатих ракет по містах, це вже тероризм”, - наголосив він.

Ігнат також додав, що основна атака ворога цієї ночі була спрямована на західні області. Окупанти запустили ракети Х-101, "Калібр" та з півночі летіла одна балістична ракета. Пусків з стратегічної авіації не було. Вночі також не летіли “Кинджали”.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Тернополі лунали сильні вибухи. ПС попереджали про ракети у напрямку міста. Після вибухів різні райони затягнуло димом.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни вдарили просто по житлових будинках. Відомо про десятки постраждалих. Щонайменше десять людей загинуло.

