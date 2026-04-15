Смертельний світанок у Запоріжжі: ворожий дрон знищив зупинку та вбив продавчиню (відео)

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 15 квітня 2026 року російські війська атакували Запоріжжя. Під удар окупантів потрапила зупинка громадського транспорту та житлові квартали. На місцях влучань спалахнули пожежі, є загибла.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Перші вибухи в обласному центрі пролунали близько п’ятої години ранку, коли містяни ще спали. Спочатку в усіх районах Запоріжжя було чутно характерний гул «шахедів», а згодом — серію потужних вибухів. Ворог цілеспрямовано спрямував безпілотники на цивільні об’єкти.

«Вони були дуже гучні. Ворог цілив безпілотниками. Під ударом опинилося і середмістя, і житлові квартали», — зазначає кореспондентка ТСН.

У центрі міста ворожий дрон поцілив прямо у зупинку громадського транспорту. На місці трагедії загинула 74-річна жінка, яка працювала продавчинею у кіоску.

Від торговельної точки не залишилося практично нічого, а вибуховою хвилею серйозно пошкодило сусідню будівлю. Рятувальники, які прибули на виклик, уже ліквідували полум’я.

Ще одне влучання зафіксували в іншому районі Запоріжжя. Там окупанти вдарили по автостоянці. Внаслідок атаки пошкоджені та вщент згоріли десятки автомобілів місцевих мешканців. На щастя, у цьому районі обійшлося без потерпілих.

Крім того, зафіксовано «приліт» по території одного з підприємств міста. Наразі фахівці проводять обстеження території та встановлюють обсяги руйнувань.

На всіх місцях ворожих ударів продовжують працювати екстрені служби та профільні фахівці.

Росія атакує мирні міста — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 15 квітня російські війська тричі атакували промислову зону Сум за допомогою безпілотників.

За даними ДСНС, під час першого удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося швидко локалізувати. Втім, під час ліквідації вогню окупанти завдали повторного удару по місцю роботи надзвичайників.

Згодом ворог знову атакував ту саму локацію, спричинивши нове займання, яке також було ліквідоване. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Також, вночі росіяни атакували південь Одеської області ударними безпілотниками, поціливши в об’єкти портової інфраструктури.

Унаслідок влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. До робіт було залучено десятки надзвичайників і техніку ДСНС.

За даними Одеської ОВА, зафіксовано пошкодження складських та адміністративних будівель. Водночас інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.