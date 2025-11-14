Смертельний удар по Чорноморську: росіяни поцілили по ринку

Росіяни вгатили по ринку / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Російські дрони вранці вдарили по ринку у Чорноморську на Одещині — загинули двоє людей, ще семеро поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт, вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці удару / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Раніше місцева влада повідомила, що Одещина вночі зазнала атаки російських дронів — було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

У Києві, за останніми даними, четверо загиблих. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники.