Смертельний удар по Києву 14 травня: Зеленський приїхав до розбитого будинку

Зеленський приїхав на місце зруйнованого будинку / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у житловому будинку у Дарницькому районі, куди влучила російська балістична ракета і забрала життя 24 осіб.

Про це йдеться у Телеграм глави государства.

«Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор. Світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране Росією», — зазначив він.

Реклама

Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих через удар РФ / © Володимир Зеленський

Удар по Києву 14 травня — останні новини

У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини. Серед них — троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них — двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Реклама

Володимир Зеленський повідомляв, що, за попередніми даними, у багатоповерхівку в Києві поцілила ракета Х-101.

15 травня у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росії 14 травня.

Новини партнерів