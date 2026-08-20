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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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Смертельний удар по Києву: кількість жертв зросла — останні дані (оновлено)

Рятувальники продовжують роботи у трьох районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до восьми осіб, 33 людини постраждали.

Про це повідомили у ДСНС.

«Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах», — йдеться у повідомленні.

Атака по Києву 20 серпня — що відомо

Російська армія завдала чергового масованого удару по Києву протягом ночі на 20 серпня.

За інформацією рятувальників, попередні наслідки ворожого обстрілу столиці наступні:

  • Святошинський район: зафіксовано влучання на території одного із промислових об’єктів. Здійнялися пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 квадратних метрів — їх вже вдалося локалізувати. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів.

  • Солом’янський район: зафіксовано руйнування 8-го та 9-го поверхів у дев’ятиповерховому житловому будинку, здійнялася пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибито вікна у житлових будинках. Також вибиті вікна у будівлі медичного закладу, спалахнули пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Ще у двох житлових будинках та укритті школи люди опинилися заблокованими. За іншою адресою у медичному закладі вибуховою хвилею потрощено вікна, загорілося підсобне приміщення та автомобіль на площі 50 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати.

  • Дарницький район: ракетний удар прийшовся по території нежитлового об’єкта. Спалахнули складські приміщення та загорілися автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятували одну людину, вона під наглядом медиків

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