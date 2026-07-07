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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Смертельний удар по Києву: рятувальники дістали ще одне тіло — останні дані

У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві після атаки РФ знову зросла кількість загиблих

У Києві після атаки РФ знову зросла кількість загиблих / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по Києву у ніч проти 6 липня зросла до 19.

Про це повідомили у ДСНС.

У Дарницькому районі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Києву та області та закликав партнерів не зволікати з постачанням зброї та систем ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
185
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