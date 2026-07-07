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Смертельний удар по Києву: рятувальники дістали ще одне тіло — останні дані
У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.
Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по Києву у ніч проти 6 липня зросла до 19.
Про це повідомили у ДСНС.
У Дарницькому районі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини
Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.
Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Києву та області та закликав партнерів не зволікати з постачанням зброї та систем ППО.