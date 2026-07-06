Смертельний удар по Києву: Зеленський емоційно відреагував

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Києву та області 6 липня та закликав партнерів не зволікати з постачанням зброї та систем ППО.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Ще близько 60 людей поранено. На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей», — уточнив він.

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Водночас президент зауважив, що під час атаки не збили балістичні ракети:

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина — саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Поки ракети до „Петріотів“ залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі „перемагати“ житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити».

Атака по Києву та області 6 липня — останні новини

Уночі, 6 липня, Росія завдала масованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних та крилатих ракет.

У Києві внаслідок російської атаки загинули щонайменше 11 людей, ще близько 50 — отримали поранення. Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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Київщина також зазнала масованої російської атаки. Її наслідки стали причиною посилених безпекових заходів на залізничній мережі регіону. ДСНС запровадила обмеження на окремих ділянках, через що частину рейсів спрямували об’їзними маршрутами. У Вишневому ситуація після нічних ударів особливо напружена.

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