Смертельний удар по полігону під Києвом / © Associated Press

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Станом на 29 липня збільшилася кількість жертв російського удару по полігону під час виставки зброї під Києвом. У лікарні помер 20-річний хлопець. Це 12-та жертва удару росіян.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За інформацією відомства, 29 липня у лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки 24 липня.

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«Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Таким чином, кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до 12», — сказано у повідомленні.

Удар по полігону під Києвом — останні новини

Нагадаємо, 27 липня суд обрав запобіжний захід організатору виставки озброєння під Києвом Василю Гончаруку. Його відправили під варту упродовж 60 днів без права внесення застави.

Вдень 24 липня Росія завдала удару балістикою по приватному полігону у Бучанському районі Київської області, де відбувалася виставка озброєння. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про десять жертв та сотню поранених.

Серед жертв — працівник польської компанії, журналістка Валентина Савіцька, ексочільник Центру «Альфа» СБУ Едуард Сіренко.

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