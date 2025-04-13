Смертельний удар по Сумах: журналісти показали руйнування у центрі міста

Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада

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Російські війська 13 квітня близько 10:15 завдали ракетного удару по центру Сум.

Суспільне показали, як вигладає конгрес-центр Сумського державного університету, який посраждав від атаки РФ.

Станом на 12:00 відомо про 21 загиблого та 34 поранених, п’ятеро з яких – діти. Атака спричинила масштабні руйнування в центральній частині міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові й нежитлові будівлі.

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На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Дата публікації 12:19, 13.04.25 Кількість переглядів 51 Російська ракета вдарила по центру Сум: 21 загиблий, десятки поранених

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.