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Смертельний удар по Сумах: журналісти показали руйнування у центрі міста
Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.
Російські війська 13 квітня близько 10:15 завдали ракетного удару по центру Сум.
Суспільне показали, як вигладає конгрес-центр Сумського державного університету, який посраждав від атаки РФ.
Станом на 12:00 відомо про 21 загиблого та 34 поранених, п’ятеро з яких – діти. Атака спричинила масштабні руйнування в центральній частині міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові й нежитлові будівлі.
На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
У місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.