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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1898
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1 хв

Смертельний удар по Сумах: журналісти показали руйнування у центрі міста

Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки атаки РФ на Суми

Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада

Російські війська 13 квітня близько 10:15 завдали ракетного удару по центру Сум.

Суспільне показали, як вигладає конгрес-центр Сумського державного університету, який посраждав від атаки РФ.

Станом на 12:00 відомо про 21 загиблого та 34 поранених, п’ятеро з яких – діти. Атака спричинила масштабні руйнування в центральній частині міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові й нежитлові будівлі.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.

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