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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельний удар по Запоріжжю: Зеленський різко відреагував і дорікнув про послаблення тиску

Президент ще раз наголосив, що Росія розуміє тільки мову тиску.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю КАБами, який влаштувала Росія.

Про це йдеться у заяві президента.

«Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Всі служби на місцях, тривають пошуково-рятувальні операції. Вночі під ударами були 13 наших регіонів. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці», — зазначив він.

Зі слів президента, «ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна».

«Потрібні інші сигнали. Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть», — додав Зеленський.

Атака по Запоріжжю — що відомо

У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару загинули 15 людей, серед них — троє дітей. Ще 16 людей дістали поранення, зокрема двоє дітей, а доля 12 осіб залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованого будинку.

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

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