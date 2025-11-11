Смертельний удар РФ по військових на Дніпропетровщині: у 30-му корпусі розповіли нові деталі

ЗСУ

Російські війська дійсно завдали комбінованого удару по військовослужбовцях у центрі одного з селищ на Дніпропетровщині 1 листопада, коли ті були зібрані для проведення церемонії нагородження.

Цю інформацію підтвердив речник 30-го окремого корпусу морської піхоти Олександр Завтонов у відповідь на запит «Суспільного».

За словами речника, обставини трагедії були такими:

«Станом на сьогодні відомо, що 1 листопада в одному з батальйонів 35-ї окремої бригади морської піхоти планувалося проведення церемонії нагородження військовослужбовців. У момент, коли військовослужбовці збиралися на захід, було завдано ударів двома ракетами „Іскандер“ з касетною бойовою частиною та двома БпЛА „Гербера“».

Водночас він не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію про те, чи було військовослужбовців інформовано про обов’язкову присутність на цій церемонії.

Олександр Завтонов також пояснив механізм сповіщення родин загиблих і поранених. Військова частина передає дані про загибель до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який безпосередньо займається оповіщенням рідних. Сповіщення про поранення військовослужбовців не здійснюється.

Що відомо

Нагадаємо, російські війська 1 листопада завдали удару по українських військових у глибокому тилу, коли ті вишикувалися на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Згодом у 30-му корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердили інформацію, що російські війська 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровської області. Удар припав на центр селища, де не було розташовано жодних військових плаців чи об’єктів.

Також член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що шикування військових під час дії режиму воєнного стану, які призводять до загибелі людей внаслідок ударів РФ, суперечить наказам вищого військового командування. Відповідальні мають бути покарані.

Як підтвердили родичі, серед загиблих і поранених були морські піхотинці 35-ї бригади, які зібралися для урочистого нагородження. Військовослужбовець 35-ї бригади, який мав бути присутнім на церемонії, розповів про події того вечора на умовах анонімності.