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Смертельний удар "Шахедів" по Одесі: Ігнат розповів особливості нічної атаки
Один безпілотник влетів у багатоповерхівку та влучив у квартиру. Її мешканці загинули.
Вночі проти суботи, 28 червня, російські військові атакували Shahed та безпілотниками-імітаторами Одесу. Нічний обстріл мав свої особливості.
Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ повідомив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
З його слів, особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів. Це доволі несподівано, порівняно з попередніми масованими нальотами БпЛА.
"Ми звикли бачити атаки за участю 40, 50 або навіть понад 100 безпілотників, включно з Shahed та імітаторами. Цього разу їх було порівняно небагато - всього 23, і майже всі з них були Shahed", - зазначив він.
Ігнат наголосив, що основний напрямок атаки був з півдня. Під прицілом російських дронів була Одеса та область.
Зауважимо, представник Повітряних сил підтвердив, що один із дронів влучив у житловий багатоквартирний будинок. Це призвело до людських жертв.
Нагадаємо, у ранковому зведення ПС ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну 23 дронами. Основним напрямком удару була Одеська область. Зафіксовано влучання БпЛА на одній локації в Одесі.
Зауважимо, посеред ночі під час повітряної тривоги вночі в Одесі сталися вибухи. Влада повідомила, що місто атакували російські дрони.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру. Зокрема, один БпЛА влучив у 21-поверховий будинок. Дрон влетів просто в одну з квартир. Загинуло подружжя.