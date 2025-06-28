Смертельний удар "Шахедів" по Одесі: Ігнат розповів особливості нічної атаки

Удар по Одесі 28 червня. / © Facebook/Геннадій Труханов

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Вночі проти суботи, 28 червня, російські військові атакували Shahed та безпілотниками-імітаторами Одесу. Нічний обстріл мав свої особливості.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ повідомив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів. Це доволі несподівано, порівняно з попередніми масованими нальотами БпЛА.

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"Ми звикли бачити атаки за участю 40, 50 або навіть понад 100 безпілотників, включно з Shahed та імітаторами. Цього разу їх було порівняно небагато - всього 23, і майже всі з них були Shahed", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що основний напрямок атаки був з півдня. Під прицілом російських дронів була Одеса та область.

Зауважимо, представник Повітряних сил підтвердив, що один із дронів влучив у житловий багатоквартирний будинок. Це призвело до людських жертв.

Нагадаємо, у ранковому зведення ПС ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну 23 дронами. Основним напрямком удару була Одеська область. Зафіксовано влучання БпЛА на одній локації в Одесі.

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Зауважимо, посеред ночі під час повітряної тривоги вночі в Одесі сталися вибухи. Влада повідомила, що місто атакували російські дрони.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру. Зокрема, один БпЛА влучив у 21-поверховий будинок. Дрон влетів просто в одну з квартир. Загинуло подружжя.

Дата публікації 12:27, 28.06.25 Кількість переглядів 261 Одесити не стримують емоцій! Вибух за вибухом - що відомо про жертв атаки?