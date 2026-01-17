ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
445
1 хв

Смертельний вибух у квартирі Харкова: названа причина

За попередніми даними, вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження.

Анастасія Павленко
Рятувальники

Рятувальники / © Associated Press

Трагедія сталася у Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло. За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих — чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялосв Салтівському районі Харкова пролунав вибух у шістнадцятиповерховому житловому будинку на п’ятому поверсі. Унаслідок цього було частково зруйновано перекриття між четвертим і шостим поверхами.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

445
