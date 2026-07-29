Смерті і насильство у "Скелі": командування обурило своєю реакцією

Командування «Скелі» про смерті і насильство в полку

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Командування штурмового полку «Скеля» відмовилося прокоментувати факти насильства та застосування зброї проти військовослужбовців, які намагалися самовільно залишити військову частину.

Про це командування повідомило в коментарі для «Слідства.Інфо».

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У «Скелі» відмовилися коментувати насильство з бійців: що відповіли

У відповіді на офіційний запит журналістів «Слідства.Інфо» військовопосадовці послалися на захист національної безпеки та відсутність правових підстав для надання даних.

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Журналісти хотіли отримати відповіді на запитання щодо трьох резонансних інцидентів, серед яких — убивство мобілізованого Олександра Завалова та поранення Аркадія Кукшина.

Проте командування підрозділу відхилило прохання уточнити обставини загибелі бійця, повідомити про наявність службових перевірок або надати інформацію щодо термінів і посад, на яких проходили службу фігуранти розслідування — Олександр Завалов, Максим Черевань та Аркадій Кукшин.

«Зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом, оскільки містять персональні дані, а також можуть містити службову інформацію, розголошення якої здатне завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони держави або правам та законним інтересам третіх осіб», — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, трагедія з Олександром Заваловим сталася 20 травня в центрі одного з сіл Кіровоградщини. Чоловіка привезли до ЦНАПу під озброєним конвоєм для відновлення втраченого паспорта.

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За даними слідства, коли Завалов спробував утекти через вікно вбиральні, супровідний боєць Максим Черевань зробив у його бік чотири постріли зі штурмової гвинтівки. Одне з поранень виявилося смертельним.

Інший фігурант матеріалу, Аркадій Кукшин, зазнав вогнепальних поранень під час втечі з навчального полігону на Сумщині, коли потрапив під обстріл патруля «Скелі». Куля влучила чоловікові в ногу, а уламки поранили руку. Кукшину вдалося відірватися від переслідувачів і підпільно вилучити кулю за допомогою медика. Згодом він нелегально перетнув державний кордон і зараз перебуває в Європі.

Після оприлюднення розслідування Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за заявою Кукшина щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Знущання у полку «Скеля»: кілька відомих випадки

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо» оприлюднили факти жорстокого поводження, каліцтв та вбивств військовослужбовців у тилу скандального штурмового полку «Скеля».

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Згідно з розслідуванням, командири підрозділу влаштовують полювання з застосуванням зброї на бійців, які намагаються втекти від знущань і ненадання медичної допомоги. Зокрема, у селищі Олександрівка супровідний боєць застрелив мобілізованого Олександра Завалова під час спроби втечі, після чого той стік кров’ю.

Інший військовий, Аркадій Кукшин, мобілізований із порушеннями, дістав два кульові поранення від патруля під час втечі з полігону й був змушений підпільно оперувати ногу та виїхати за кордон.

Також колишній інструктор підрозділу розповів про систематичні побиття мобілізованих, зокрема жінок-колишніх ув’язнених, та фальсифікацію каліцтв на полігонах. Сам він зазнав важких травм від дій родича керівника полігону й повторного нападу в Дніпрі, однак правоохоронні органи тривалий час не відкривали кримінальних проваджень за його заявами.

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