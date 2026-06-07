Смерті у перші тижні служби: Решетилова прокоментувала ситуацію в "Скелі"

"Скеля"

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За даними журналістів, п’ятеро бійців штурмового полку «Скеля» померли упродовж перших двох тижнів служби. Рідні загиблих заявляють, що на їхніх тілах були ознаки насильства, проте у самому підрозділі це заперечують. Ситуацію прокоментувала військова омбудсменка України Олена Решитилова, яка тривалий час працює з цим підрозділом.

Про це пише «Суспільне».

За її словами, перші сигнали про можливі порушення з’явилися ще близько року тому.

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«Все почалося, мабуть, десь рік тому, коли до мене надійшло повідомлення про побиття військовослужбовців на полігоні „Скелі“. Тієї ж ночі я виїхала на полігон. Там у мене була дуже конфліктна ситуація, і я не змогла тоді забрати побитих», — розповіла вона.

Після цього, за її словами, довелося доповідати про ситуацію президенту. До реагування долучилося командування та Військова служба правопорядку.

«Разом із Військовою службою правопорядку ми виїжджали й забирали, іноді силою, тих військовослужбовців, які там перебували. Ситуація була складна», — зазначила вона.

Попри це, вона вирішила не обмежуватися передачею справи правоохоронцям.

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«Я могла просто написати доповідь і сказати, що це справа правоохоронних органів. Але я розумію, що в цьому полку служать люди, які розраховують на мій захист і виконують дуже складні бойові завдання. Я мушу знаходити шлях, як їм допомагати», — наголосила вона.

Водночас вона підкреслила, що не всі проблеми є системними для підрозділу.

«Ми зрозуміли, що ті, хто бив військовослужбовців, — це окрема група. Одного з них уже притягнуто до кримінальної відповідальності, ще один загинув у бою. По інших відкрито кримінальні провадження», — повідомила вона.

Також вона звернула увагу, що попри критику в соцмережах, військові полку виконують складні завдання на фронті.

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«Поки несеться хейт на ‘Скелю’, дуже часто заслужений, ці люди працюють на різних напрямках — здається, на дев’яти — і виконують дуже складні задачі. І це правда», — додала вона.

Наразі обставини смертей військових та можливі випадки насильства продовжують з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, у березні 2026 року в полку «Скеля» померли щонайменше п’ятеро мобілізованих, більшість — у перші дні або тижні служби. У підрозділі це пояснюють хворобами, які нібито не виявила ВЛК, а також окремими інцидентами, зокрема падінням із дерева. Натомість родичі загиблих заявляють про сліди побиття та дивні обставини смерті. Частину випадків розслідують правоохоронці, зокрема за підозрою у насильницькій смерті.

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