Смертність від коронавірусу може продовжувати зростати після стабілізації захворюваності - Ляшко

Вакциновані особи госпіталізуються у п’ять разів рідше, ніж невакциновані

Смертність від коронавіврусу в Україні, яка 16 листопада встановила новий рекрод, може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Сьогодні ми маємо новий сумний рекорд по кількості зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано COVID - 838. Варто розуміти, що смертність є "відкладеним" показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності. Чому так відбувається? Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після реєстрації і госпіталізації випадку може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів", - пояснив очільник МОЗ.

Ляшко додав, що за останні три місяці 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Дані за останні три місяці також вказують і на те, що вакциновані особи госпіталізуються у 5,2 рази рідше за невакцинованих, наголосив міністр.

Він також поінформував, що станом на сьогодні система охорони здоров'я має понад 78 тис. ліжок, виділених під COVID-19, з них зайнято понад 49 тис. У загальному по країні відсоток зайнятих ліжок з киснем становить 64%.

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