"Смертність зростатиме": у KSE спрогнозували, що буде з COVID-19 в Україні у лютому

"Смертність зростатиме": у KSE спрогнозували, що буде з COVID-19 в Україні у лютому

Очікується, що у найближчі два тижні буде зростати кількість COVID-випадків.

В Україні почала зростати кількість випадків COVID-19 і смертність від наслідків коронавірусу і ця тенденція може тривати упродовж лютого-2022.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу.

Натомість, ща даними KSE, в Україні незначно сповільнюються COVID-госпіталізації. Зокрема, ще тиждень тому шпитазізації зростали на третину тиждень від тижня, а зараз - на чверть.

"А от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність… Плюс 29% тиждень від тижня… Смертність продовжить ще зростати, може зростати впродовж всього лютого", - сказав Ганиченко.

Крім того, наразі сповільнюються темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, але зростання ще триває. Очікується, що у найближчі два тижні буде продовження зростання нових хворих на коронавірус.

"Ми маємо зростання захворюваності в Україні, але з меншими темпами. Цього тижня маємо плюс 25% зростання. Очікуємо подальшого сповільнення зростання темпів, але ще поширення захворюваності буде зростати. Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", - додав він.

А ось у Європі, як зауважив Ганиченко, ситуація покращується. Наразі в Європі спостерігається перший тиждень спаду захворюваності - на 6%, а у світі - на 15%.