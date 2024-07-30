"Смертоносні мʼячики": в ДСНС попередили про появу нових вибухонебезпечних предметів

Росіяни активно застосовують кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Одна касета РБК-500 містить 565 таких "кульок" масою 400 грамів кожна.

Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначають фахівці, ці предмети мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

"Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі", – зазначають у відомстві.

У ДСНС закликають показати зображення дітям та нагадати їм основні правила мінної безпеки: бачиш вибухонебезпечний предмет – не підходь, не чіпай, телефонуй 101.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила докази свідомого використання російськими солдатами під час вторгнення в Україну протипіхотних мін проти цивільного населення.

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