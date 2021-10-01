Смертоносні ревнощі: на Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і скоїв самогубство (фото)

Конфлікт між колишнім подружжям закінчився смертю обох.

У селищі Печеніжин, що поблизу Коломиї, Івано-Франківської області 45-річний чоловік через ревнощі зарізав колишню дружину, а після цього наклав на себе руки.

Про вбивство поліцейським у четвер, 30 вересня, повідомив 72-річний батько покійної, інформує пресслужба області.

"45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт. Під час сварки зловмисник витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці в ділянку спини, від яких вона померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Після скоєного чоловік вчинив самогубство, також зарізавши себе ножем.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою "Самогубство".

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім підірвав себе. За словами знайомих загиблих, подружжя було у процесі розлучення і в сім'ї часто виникали конфлікти.

Чоловік вбив дружину з її дитиною і наклав на себе руки

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