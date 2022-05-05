Смертельна ДТП у Рівненській області: 17-річний юнак отримав 60% опіків, поки рятував свою маму

Наймолодший пасажир автобуса, який потрапив у ДТП з бензовозом та мікроавтобусом у Рівненській області, зараз бореться за життя. Під час аварії 17-річний хлопець намагався врятувати свою матір, проте вона померла, а парубок отримав 60% опіків тіла.

Вадиму Скрипцю лише 17 років. У грудні 2021 року він втратив батька, а нещодавно вирішав евакуювати до Польщі свою матір.

Про це повідомила народна депутатка і членкиня комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова в Мережі 5 травня.

"Нещодавно хлопець прийняв вольове рішення: евакуювати матір до Польщі. З Ніжина сім’я відправилась до Києва, звідки вирушила у напрямку Львова, мабуть, в останню поїздку в своєму житті", – йдеться у повідомленні.

За інформацією депутатки, автобус, у якому їхала сім’я Вадима, в’їхав у бензовоз, що вже горів. У пасажирів було обмаль часу, щоб вибратися з автобуса. Проте хлопець не міг покинути свою матір. На той момент він вже отримав опіки, але все одно намагався врятувати маму, поки ще міг стояти на ногах. На жаль, жінка загинула на місці, а Вадим сам отримав 60% опіків тіла.

Зараз хлопець перебуває у важкому стані в опіковому центрі Рівного. Поряд з ним перебуває тітка Олена. Вадим потребує чимало дорогих операцій, які можуть коштувати близько 50 тис. дол. – непомірну для сім'ї суму.

"В умовах війни знайти такі великі кошти вкрай важко, практично неможливо. Йому 17… У нього ще все життя попереду, він ще може жити, радіти перемозі України над агресором, створити власну сім’ю у вільній і незалежній Україні, якщо ми допоможемо! Друзі, ви можете дати йому надію на життя, сили, щоб боротись далі!" – закликала Суслова.

Нагадаємо, 3 травня в Рівненській області сталася масштабна ДТП за участю мікроавтобуса, бензовоза та рейсового автобуса. Загинули 26 зі 38-ми людей.

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