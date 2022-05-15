“Сміливість - це бути українцем”: реакція українських політиків на перемогу Kalush Orchestra

“Сміливість - це бути українцем”: реакція українських політиків на перемогу Kalush Orchestra

Успіх українського гурту на "Євробаченні" викликав шквал привітань від державних посадовців.

Перше місце на міжнародному конкурсі “Євробачення-2022” українського гурту Kalush Orchestra викликало чималий резонанс, зокрема, й серед представників влади.

ТСН.ua розповідає, як українські політики відзначили цю перемогу.

“Kalush Orchestra. Stefania. Дякуємо за перемогу на Євробаченні. Все буде Україна”, - написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми не сумнівались. Хлопці, ви круті! Сміливість - це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!” - звернувся до музикантів та тих, хто їх підтримав, український міністр культур Олександр Ткаченко.

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Він також зауважив, що в міністерстві уже починають думати, де саме в Україні відбуватиметься “Євробачення-2023”.

“Це одна з перших перемог, найбільша- попереду. Плачемо та радіємо”, - написав Ткаченко.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виголосив у соцмережі цілу міні-промову.

“Рідне слово почули в усьому світі. Український гурт Kalush Orchestra переміг у пісенному конкурсі Євробачення в Турині! Вітаємо вас, хлопці, усією країною! Сьогоднішня перемога важлива для українців, адже кожен такий успіх надихає та дає нам віру в ще одну перемогу, яку ми неодмінно скоро здобудемо. Слава Україні!” - написав очільник уряду.

Не оминув увагою успіх на “Євробаченні” голова Нацбанку Кирило Тимошенко.

“Дякуємо! Пишаємось вами, хлопці! Слава Україні!” - лаконічно звернувся він до переможців.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що невдовзі відбудеться перемога у битві з ворогом і наступного року Україна прийматиме “Євробачення” у відбудованому Маріуполі.

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