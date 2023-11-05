"Смітить татковими грошима": розваги дочки директора "Миколаївводоканалу" в Одесі обурили Мережу (відео)

В соцмережах оприлюднили відео, де дочка голови "Миколаївводоканалу" Бориса Дуденка 21-річна Катерина гучно святкує свій день народження: їздить центром Одеси на авто Mercedes-Benz G 550 та розкидає купюри, що схожі на доларові.

Відео, яке було знято під час повномасштабного вторгнення, влітку 2023 року, днями оприлюднили в Х. Воно одразу викликало обурливу реакцію користувачів.

Зазначимо, що громадськість обурила така поведінка доньки директора водоканалу на тлі кризи з питною водою, що триває у Миколаєві від 12 квітня 2022 року. Там з 6 травня 2022-го розпочали заповнення водопровідної системи технічною водою з лиману.

Реакція користувачів

Відео викликало неоднозначну реакцію. Зокрема, користувачі закидають доньці очільника "Миколаївводоканалу" недоцільність подібної поведінки під час того, як на тлі масштабних проблеми з водою у її рідному Миколаєві до комунального водоканалу надходять не лише бюджетні кошти, але й закордонна допомога.

В соцмережах оприлюднили відео, де дочка голови "Миколаївводоканалу" гучно святкує свій день народження Фото: скірн

"У Миколаєві досі немає питної води. Вода в кранах – лише технічна. (...) І перспектив ніяких..."

"Поки ми не почнемо оточувати зневагою цих непойманих злодюжек та їхніх діточок, вони й надалі будуть вважати себе елітою..."

"Поки ти шукаєш роботу за 15-ть... Мотивує..."

Тим часом сам Борис Дуденко запевнив, що на відео – фейкові гроші, тому що "так сказала його донька". Також він заявив, що доходи Катерини не дозволили б їй розкидати справжні купюри, повідомляє видання "Корабелов.инфо" у журналістському розслідуванні.

Щодо дорогої автівки, на якій їздить 21-річна Катерина, Дуденко пояснив: "Це автомобіль керівника компанії, в якій вона працює. Вона з ним засперечалася з приводу виконання плану чи якихось прибутків. І вона виграла цей спір, тому зараз катається на цій машині".

Також відомо, що дівчина від 2018 року подорожує світом. Судячи з її фото, вона побувала в Італії, Монако, Мальті, Франції, Німеччині, Туреччині, Румунії.

Нагадаємо, 6 червня Кабмін виділив 120 млн гривень Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.