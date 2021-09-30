Сміття і відходи з ресторану: у Дніпрі ліквідують острів, який з'явився посеред річки (фото)

Сміття і відходи з ресторану: у Дніпрі ліквідують острів, який з'явився посеред річки (фото)

Його прибирає баржа з краном.

У Дніпрі на річці прибирають острів, який утворився зі сміття. Він виник ще два роки тому, проте його ліквідацією зайнялися тільки зараз — після публікацій в пресі та численних скарг городян.

Про це пише видання "Інформатор".

Острів утворився на Січеславській Набережній в місці, де в річку впадає каналізаційний колектор. Поруч з ним також знаходиться популярний міський ресторан на воді.

Днями до нього підпливла баржа з ​​краном, який почав розчищати водний канал. Примітно, що сам острів складається зі сміття і відходів, які потрапляють у воду. Водночас на ньому нерідко рибалили місцеві мешканці.

Відзначимо, що за словами експертів поява нового острова — сигнал про небезпеку. На утворення таких ділянок землі на воді впливають каналізаційні викиди, що містять глину.

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