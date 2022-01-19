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Сміттєве Водохреще: на Закарпатті активіст пірнув у забруднену пластиковими відходами річку

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Сміттєве Водохреще: на Закарпатті активіст пірнув у забруднену пластиковими відходами річку

Facebook / Тетяна Когутич

У місці традиційного купання утворився сміттєвий затор.

У день Водохреща, 19 січня, коли в Україні традиційно освячують воду та занурюються в ополонку, голова Берегівського осередку МГО “Рада Екологічної Безпеки” Віктор Бучинський “пірнув” у сміттєвий затор у річці Боржава на Закарпатті.

Про це повідомила  у мережі Facebook журналістка Тетяна Когутич, опублікувавши відповідні фото. 

За словами авторки допису, у селі Верхні Ремети на Берегівщині останнім часом постійно утворюється сміттєвий затор, а цьогоріч після паводку він збільшився настільки, що місцеві не змогли пірнати в ополонку на Водохреще там, де робили це зазвичай.

Активіст зробив це, щоб привернути увагу до проблеми забруднення закарпатських річок пластиковим сміттям. 

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Як раніше повідомляв ТСН.ua, річка Боржава на Закарпатті уже кілька років поспіль перетворюється на смітник. Люди скидають у річку мотлох, який стає впоперек і зупиняє течію. Від українського сміття страждають і за кордоном, бо Боржава впадає у Тису, яка протікає через Угорщину. 

Нагадаємо,  Україні помирає Дніпро. Разом із іншими річками та озерами він забруднений пестицидами, ліками, отрутохімікатами та шкідливими важкими металами. 

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