Сміттєве Водохреще: на Закарпатті активіст пірнув у забруднену пластиковими відходами річку

У місці традиційного купання утворився сміттєвий затор.

У день Водохреща, 19 січня, коли в Україні традиційно освячують воду та занурюються в ополонку, голова Берегівського осередку МГО “Рада Екологічної Безпеки” Віктор Бучинський “пірнув” у сміттєвий затор у річці Боржава на Закарпатті.

Про це повідомила у мережі Facebook журналістка Тетяна Когутич, опублікувавши відповідні фото.

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За словами авторки допису, у селі Верхні Ремети на Берегівщині останнім часом постійно утворюється сміттєвий затор, а цьогоріч після паводку він збільшився настільки, що місцеві не змогли пірнати в ополонку на Водохреще там, де робили це зазвичай.

Активіст зробив це, щоб привернути увагу до проблеми забруднення закарпатських річок пластиковим сміттям.

Як раніше повідомляв ТСН.ua, річка Боржава на Закарпатті уже кілька років поспіль перетворюється на смітник. Люди скидають у річку мотлох, який стає впоперек і зупиняє течію. Від українського сміття страждають і за кордоном, бо Боржава впадає у Тису, яка протікає через Угорщину.

Нагадаємо, Україні помирає Дніпро. Разом із іншими річками та озерами він забруднений пестицидами, ліками, отрутохімікатами та шкідливими важкими металами.

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