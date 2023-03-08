Сміялись та знімали відео в ТікТок: на Черкащині 14-річні школярі познущались з могили захисника України

У селі Івахни Уманського району Черкаської області четверо 14-річних школярів познущались з могили захисника України. Вони зірвали прапор, гучно сміялись та опублікували відео в ТікТок.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Підлітки вночі прийшли на кладовище, де похований захисник України. Вони зірвали з його могили прапор України та гучно сміялись. Все це неповнолітні знімали на відео, яке опублікували в ТікТок.

Поліція встановила причетних до злочину. Ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. Їх доставили до районного управління поліції, де вони разом із батьками дали свідчення. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи.

Фото: Фото з соціальних мереж

За цим фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до 5 років обмеження волі або до 7 років в'язниці.

Черкаські видання пишуть, що місцеві жителі обурені вчинком підлітків та уже опублікували їхні фото в соціальних мережах.

Фото: Фото з соціальних мереж

Люди вимагають покарати підозрюваних та їхніх батьків. Відомо, що школярі познущались з могили захисника Михайла Легенчука, який загинув 19 жовтня 2022 року під час ворожого мінометно-артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, в Одесі затримали 22-річного хлопця, які зняв з фасадів будинків 13 прапорів України. Він пояснив, що планував продати стяги на ринку.

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