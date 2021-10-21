Сморід, спека і сухе повітря: "Укрзалізниця" потрапила в скандал через "пекельні" умови у вагонах

Неприємний інцидент стався в поїзді "Дніпро — Трускавець".
"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через умови, в яких перевозять пасажирів. Цього разу в купе "температура перевищувала всі норми".
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала незадоволена пасажирка Яна Струніна.
За словами жінки, неприємний інцидент стався в поїзді "Дніпро — Трускавець". Там температура повітря в купе перевищила всі норми, через що дитині стало погано.
“Я навіть не знайшла, де знайти місце із свіжим повітрям, окрім перехода крізь вагон, але і там за ніч так накурили, як і в туалетах, що ліпше було залишитися, де є. Неможливо так перевозити людей по 18 годин. І ще брати за це гроші”, — підкреслила жінка.
Вона також додала, що ситуацію ускладнювали двоє чоловіків, які розповсюджували "аромати" на все купе. А вентиляція в вагоні нібито не працювала.
"Повітря сухе і не свіже. Так ось, перед тим, як почати перевіряти пасажирів на відповідність нормам (сертифікатів ПЛР-тестів), забезпечте для початку умови. А то у вас рай для розмноження будь-якої нечисті", — зауважила Яна Струніна.
Пізніше в коментарі до публікації прийшли представники "Укрзалізниці". Вони вибачилися за інцидент і попросили надати детальну інформацію.
“Щиро перепрошуємо за ситуацію. Надайте ваш контактний номер телефону в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу надати вам зворотний зв'язок для уточнення деталей вашої подорожі”, — написали представники "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що раніше українці скаржилися на умови в вагонах "Укрзалізниці". В них спекотно, люди їздять без масок, а вікна не відчиняються.