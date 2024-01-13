Сморід та купа сміття у будинку: на Сумщині у батьків поліція забрала трьох дітей (фото)

Діти, як з'ясувалося, часто перебували вдома без нагляду дорослих.

У Кролевці на Сумщині правоохоронці забрали до закладу охорони здоров'ю трьох малолітніх дітей з неблагонадійної родини.

Про це повідомили у поліції регіону.

Під час відвідування цієї родини інспектори виявили трьох малолітніх дітей. Дівчатка 13 і 10 років, а також півторарічний хлопчик перебували вдома самі.

Старші діти розповіли, що батьки пішли декілька днів тому, і досі їх не було. Такі випадки з батьками траплялися часто, через що їм доводилося доглядати за молодшим братом.

"Під час огляду будинку інспектори виявили грубі порушення санітарних умов проживання: кімнати будинку завалені сміттям, меблі, одяг та постільна білизна в жахливому стані. Окрім того, в приміщенні був стійкий неприємний запах", — зазначили правоохоронці.

Поліцейські забрали дітей з неблагонадійної родини до закладу охорони здоров’я на обстеження.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, на Житомирщині жінку підозрюють у катуванні своєї маленької дитини. За даними слідства, вона покусала дівчинку, бо та відмовлялася їсти.

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