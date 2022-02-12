Сморід, таргани і мухи у лютому: у гуртожитку Дніпра жінка спить під стелею у захаращеній сміттям кімнаті (відео)

За словами сусідів, жінка кілька років зносить сміття до своєї кімнати.

У Дніпрі вже багато років поспіль у кімнаті гуртожитку заводу ДМЗ на вулиці Фабрично-Заводській у купі сміття мешкає літня жінка. Вона закидала своє житло мотлохом по саму стелю.

Про це розповідають очевидці у місцевому телеграм-каналі.

За словами мешканців гуртожитка жінка на ім'я Тетяна багато років зносить сміття до своєї кімнати. Зараз його стільки, що лишився лише маленький отвір під стелею, куди жінці доводиться залазити. Також разом із жінкою мешкають кілька котів.

"Зайти в цю кімнату неможливо, оскільки вона до стелі забита сміттям. У жінки багато котів, які живуть під стелею на речах. Шкода тварин, що вони недоїдають і живуть у таких умовах, коти худі, тому що, сусіди кажуть, жінка годує їх перловою кашею. Сморід із кімнати стоїть жахливий, там антисанітарія, розсадник тарганів та мух, які літають навіть у лютому", - розповідають мешканці гуртожитка.

За їхніми словами, вони писали заяву на керівництво компанії управителя "Жилсервіс" неодноразово, але проблема і досі лишається. Пів року тому жінці поставили нові двері, бо сміття вивалювалося у коридор, але прослужили вони недового і випали з петель, бо не витримали навантаження мотлохом.

Сама жінка спить біля дверей, бо немає можливості навіть пройти до кімнати.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Бідні сусіди.

Хвора жінка.

Жах звісно, але сусіди замість того, щоб знімати, могли б зібратися зробити суботник, допомогти викинути сміття, тим самим зробити добре собі. І так робити хоча б раз на квартал.

Це синдром Плюшкіна, якщо вона до такого довела, то навіть не усвідомлює, що це проблема.

Біда в тому, що їй подобається жити у смітті, а коли хтось намагається його забрати, вона кусається.

У гуртожитку у Дніпрі жінка живе під стелею через сміття в оселі

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області в захаращенному сміттям будинку 9 годин шукали жінку, у якої відкрилася кровотеча. Медики не змогли потрапити усередину, бо через мотлох туди можна було лише заповзти.

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