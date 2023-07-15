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Смс-розсилка від "Ощадбанку" пенсіонерам та ВПО: у Мінреінтеграції відповіли, чи це не шахраї 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Смс-розсилка від "Ощадбанку" пенсіонерам та ВПО: у Мінреінтеграції відповіли, чи це не шахраї 

У Мінреінтеграції прокоментували смс-розсилку від "Ощадбанку" пенсіонерам та ВПО

Члени Коордштабу домовились, що"Ощадбанк" припинить смс-розсилку.

Нещодавно внутрішні переселенці та пенсіонери почали отримувати смс-повідомлення від "Ощадбанку" про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. 

У Мінреінтеграції роз'яснили щодо ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в банку.  

Члени Коордштабу домовились про те, що:

  • "Ощадбанк" припинить зазначену смс-розсилку;
  • для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024.
  • для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями). 

Також там наголошують, що наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом.

Нагадаємо, станом на 1 липня середня пенсія українців перевищила 5,3 тисяч гривень.

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Дата публікації
Перегляди
558
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