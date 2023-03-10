СМС від "StratComZSU": хто стоїть за повідомленнями, які отримали українці

У п'ятницю, 10 березня, багато українців отримали повідомлення від абонента "StratComZSU" або "AFUStratCom".

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ (з назви якого й походить абревіатура "StratComZSU") прокоментували смс, які багато українців сприйняли за фейк.

Пояснення СтратКом ЗСУ оприлюднили у Facebook.

Там кажуть, що повідомлення справжні, адже "з метою протидії інформаційним операціям ворога та формування інформаційної гігієни українців, Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України продовжує регулярне інформування українців про загрози інформаційній безпеці та правила протидії їм".

До співпраці тепер залучають і відомих фахівців та експертів в галузі інформаційної безпеки.

"Сьогодні більшість українців отримала першу смс з базовими правилами інформаційної гігієни. Їх пояснила відома комунікаційниця, відеоблогерка, лекторка та письменниця, авторка та ведуча радіо й телепрограм з інфогігієни, засновниця волонтерської ініціативи "Як не стати овочем" пані Оксана Мороз", - йдеться в повідомленні.

Тож СМС, які отримали українці 10 березня, і надалі приходитимуть та інформуватимуть про актуальні інформаційні загрози. Такі смс будуть надходити від імені StratComZSU та AFUStratCom.

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