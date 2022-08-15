Смуги дощів з грозами перетинатимуть у вівторок всю Україну: прогноз погоди на 16 серпня

16 серпня у більшості регіонів через зливи та грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощовим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 16 серпня в країні очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень на Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значний дощ (вночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ). Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°, у східних та південно-східних областях вночі 21-26°, вдень 29-34°.

У Києві 16 серпня вночі місцями ітиме невеликий дощ, вдень помірний дощ з грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 24-26°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, смуги дощів з грозами перетинатимуть завтра, 16 серпня, всю Україну.

"Отже, у вівторок в Україні переважатиме волога повітряна маса з періодичними грозовими дощами. Розподіл температури повітря залишається без змін. У східній частині буде спекотно - до 30-34°, на решті території очікується 24-28°", - прогнозує синоптикиня.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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