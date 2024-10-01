Снаряд прилетів у будівлю аптеки: влада розповіла подробиці жахливого удару по Херсону

У вівторок, 1 жовтня, російські військові обстріляли центральний ринок у Херсоні, де була велика концентрація людей. Снаряд окупантів прилетів чітко у будівлю аптеки, де також були місцеві мешканці.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

З його слів, поруч була розташована захисна споруда.

"Деякі люди продавали аграрну продукцію. В цей час пролунав постріл, який забрав життя вже семи людей. Крім того, є троє важких поранених, а ще двоє людей з ринку звернулися до медиків", - розповів чиновник.

Самойленко зауважив, що наслідки російського обстрілу жахливі.

Як повідомлялося, сьогодні зранку російські війська вдарили по ринку Херсона. Під ударом РФ опинилися торговельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих.

Російські війська вдарили по ринку в Херсоні

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