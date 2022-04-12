"Снаряд вдарив, почало горіти": сторож музею розповів, як з дружиною рятували картини Марії Примаченко в Іванкові

Деякий час вважалося, що культурна спадщина української художниці згоріла.

У селі міського типу Іванків у Київській області під час наступу російської армії згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Деякий час вважалося, що культурна спадщина української художниці згоріла, але з'ясувалося, що її з вогню разом зі своєю дружиною врятував сторож музею.

Про це повідомляють на каналі Ukrainian Witness.

В музеї зберігалися тканні роботи майстрині Ганни Верес, картини Марії Примаченко, народний одяг, стародавні речі побуту, зброя Другої Світової війни та навіть скелет мамонта.

Під час обстрілів в Іванкові спалахнув дах музею. Сторож закладу, який живе неподалік вийшов з підвалу і побачив пожежу. Вони разом із дружиною вибили вікна і заходилися виносити з охопленої вогнем будівлі картини Марії Примаченко.

"Снаряд вдарив, почало горіти… Ми вирішили, що треба рятувати. Вибили скло і почали виносити. Під обстрілами, під усім цим. Стріляли, а ми виносили, а що робити?", — розповідає сторож.

Картини Марії Примаченко вдалося врятувати, і зараз вони зберігаються у безпечному місці.

Нагадаємо, у селі Іванкові Київської області, де в неділю, 27 лютого, відбувся запеклий бій, російські окупанти знищили місцевий музей, в якому зберігалися унікальні твори Марії Приймаченко.

Раніше фотографії нібито знищених робіт народної художниці, які згоріли в приміщенні музею, опублікував у соцмережі журналіст Сергій Бахін.

Потім повідомлялось, що частина картин Примаченко, у тому числі з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці.