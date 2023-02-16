Снаряд влучив у їхній будинок: під час ранкового обстрілу Херсонщини загинуло подружжя

Це був цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини, наголошують в ОВА.

Сьогодні, 16 лютого, російські війська обстріляли село Зміївка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя, в дім якого прилетів снаряд.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Черговий трагічний ранок на Херсонщині. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", - йдеться у повідомленні.

В ОВА наголошують, що російські артилеристи знали, куди били.

"Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини. Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим, чиє життя обірвали російські нелюди", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого окупанти випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Українські сили ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Українців попередили, що вдень 16 лютого окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.

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