Снаряд влучив у будинок: росіяни обстріляли село на Харківщині, загинув чоловік

У четвер, 25 серпня, окупанти обстріляли село Леб'яже, що в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російської атаки загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина зазнала поранень. Жінку з легкими пораненнями шпиталізували до медзакладу. Медики оцінюють її стан як стабільний.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення", - наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, окупанти запустили в напрямку Харкова в ніч проти 25 серпня дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо, без постраждалих.

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