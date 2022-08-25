Снаряд влучив у будинок: росіяни обстріляли село на Харківщині, загинув чоловік

Російські війська не припиняють обстрілювати Харківщину.
У четвер, 25 серпня, окупанти обстріляли село Леб'яже, що в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російської атаки загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина зазнала поранень. Жінку з легкими пораненнями шпиталізували до медзакладу. Медики оцінюють її стан як стабільний.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення", - наголосив Синєгубов.
Як повідомлялося, окупанти запустили в напрямку Харкова в ніч проти 25 серпня дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо, без постраждалих.
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