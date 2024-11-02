Снаряди "любимчикам", а медиків у піхоту: Безугла знову різко "пройшлася" по Сирському

В Україні людей забирають із підрозділів, які обслуговують аеродроми, артилерійські розрахунки та навіть системи Patriot і переводять до піхоти.

Про це заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

"Зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot — усіх відправляють у піхоту", - повідомила Безугла.

Депутатка також заявила про проблеми в управлінні військами. За її інформацією, штаби не скорочуються, а навпаки збільшуються, при цьому на фронті спостерігається "управлінський колапс". Зокрема, вона стверджує, що боєприпаси розподіляються не за оперативною необхідністю, а "любимчикам", через що "бригадам доводиться торгувати боєприпасами".

Також депутатка повідомила, що після провалу Курської операції головнокомандувач ЗСУ переміщується на південь.

"Сирський, усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва. Він намагається показати, що лише він — унікальний герой, що він буде "відбивати" наступ росіян на півдні, що його не можливо замінити. Водночас на Курську операцію вже призначено "цапів-відбувайлів", а активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи й ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними він узагалі вже не спілкується з Будановим", - написала Безугла.

Безугла вкотре закликала керівництво держави до зміни головнокомандувача Сирського.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла пояснила причини зменшення кількості збитих російських безпілотників. За її словами, в Україні стали менше збивати "Шахеди", бо ППО переводять у піхоту.

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