Снаряди вибухали, коли в медзакладі велося приймання і було багато пацієнтів: окупанти обстріляли лікарню на Сумщині, загинула дитина

У Сумській області окупанти поцілили у лікарню під час робочого дня.
Російські військові обстріляли Білопілля на сумщині. В результаті загинула дитина і зруйнований медзаклад.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Місто ворог обстріляв із САУ (20 "прильотів"). 15-річний хлопчик, який саме перебував на вулиці, загинув на місці. Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі велося прийманняі було багато пацієнтів. Руйнування масштабні. Пряме попадання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна", - повідомив Живицький.
Він зазначив, що в результаті обстрілів окупантів пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети, вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах, зруйнований операційний блок.
Зараз на місці влучань працюють співробітники ДСНС і розбирають завали. Вщет розбиті 4 авто, які були припарковані поруч з лікарнею. Також пошкоджена будівля прокуратури.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, окупанти обстріляли ракетами Запорізьку область та з РСЗВ Дніпропетровську. Є пошкодження будівель, на Запоріжжі поцілено в газорозподільчий пункт.
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