Снаряди зі збідненим ураном: що потрібно про них знати і чому вони викликали істерику у Кремля

У вівторок, 21 березня 2023 року, стало відомо, що Велика Британія передасть Україні не лише бойові танки Challenge 2, але й високоефективні снаряди зі збідненим ураном до них. В Кремлі вже відреагували істерикою на цю новину. Чому — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про готовність надати Україні високоефективні боєприпаси повідомила заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді. Ще раніше в Росії заявляли, що передавання снарядів зі збідненим ураном будуть розглядати як надання Україні ядерної зброї. Однак, за словами Голді, ці боєприпаси не мають нічого спільного із ядерною зброєю та відрізняються високою ефективністю проти сучасних танків і бронетехніки.

Збіднений уран: що це таке і про які снаряди йдеться

Снаряди зі збідненим ураном / Фото: defence24.pl

На польському порталі Defence24 присвятили цілу статтю тому, про які саме снаряди може йти мова. Скоріш за все, йдеться про боєприпаси APFSDS, які виготовляють у Великій Британії та США. Головна особливість цих снарядів в тому, що збіднений уран в них використовується лише в осерді.

Що таке збіднений уран? Природний уран складається, як відомо, із 99,27% ізотопу U-238, 0,72% ізотопу U-235 та 0,0055% ізотопу U-234. В ядерній зброї та ядерних установках використовується лише ізотоп U-235. Для цього під час виробництва ядерного палива природний уран збагачують шляхом розподілу ізотопів по масі. Збіднений уран — це саме побічний продукт цього збагачення.

Основна частина радіоактивних ізотопів (U-235 і U-234) витягується ще на етапі збагачення, тому збіднений уран вважається навіть менш радіоактивним, аніж уранова руда. Доза зовнішнього випромінення від збідненого урану становить всього 60% того, що дає природній уран тієї ж маси.

Ще однією особливістю збідненого урану є його висока твердість та щільність. Саме через ці якості він широко використовується у виробництві військової броні (наприклад, у танках M1 Abrams) та боєприпасів (найчастіше в осердях снарядів).

Хоча у збідненого урану мала радіоактивність, він все ж вважається канцерогенним і токсичним. Але не більше, ніж звичайний миш'як. Основна його проблема у тому, що людина може вдихати пил, який утворюється після руйнування снарядів. Однак, в усіх випадках, коли такі боєприпаси використовувалися, не було підтверджено згубного впливу його на людський організм або навколишнє середовище. Наприклад, за результатами дослідження впливу збідненого урану на ветеранів війни в Іраку у них не було виявлено проблем із здоров'ям.

В італійській пресі після війни в Югославії з'являлися деякі локальні повідомлення про наслідки застосування снарядів зі збідненим ураном. Однак розслідування ЮНЕП ООН довело, що використання таких боєприпасів не позначилося на населенні, учасниках бойових дій чи довкіллі. Питання досліджувалося італійськими вченими, які підтвердили лише трохи підвищений вміст урану у ґрунтах, але його кількість не перевищувала допустимі норми.

Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у етері "Свобода.Ранок" також сказав, що снаряди зі збідненим ураном не несуть радіаційної загрози. За його словами, це просто боєприпаси із осердям, яке відрізняється високопробивною можливістю всієї броні. Також він додав, що досить цинічно чути від Міністерства закордонних справ РФ заяви про ніби-то їхні "побоювання щодо здоров'я українців", адже вони майже кожного дня здійснюють ракетні обстріли і б'ють по цивільних об'єктах.

Реакція Кремля на постачання Україні снарядів зі збідненим ураном

Було очікувано, що в Росії майже миттєво відреагують на інформацію про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. На брифінгу після переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпінем Володимир Путін вже традиційно пригрозив Києву, якщо намір українських союзників буде реалізовано. Він вкотре наголосив, що "Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах. Та якщо все це відбуватиметься, то Росія буде змушена реагувати відповідним чином".

З'явилася реакція і від міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який натякнув, що Україна вкотре може порушити "червоні лінії". А представниця російського МЗС Марія Захарова назвала нову ідею Великої Британії "апокаліптичною" і створеною за "югославським сценарієм". Вона повідомила, що снаряди зі збідненим ураном заражають землю та викликають у людей, які живуть на ній, онкологію.

Видала свою тираду про нові боєприпаси і топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян, яка знову хоче "звільнити українські землі від українців".

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