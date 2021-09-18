Снайпери на змаганнях показали клас: влучно стріляли навіть по яйцях

Бійці з п’яти країн змагалися у вмінні вражати цілі у різних умовах.
На базі навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України під Бердичевом відбулися снайперські змагання, в яких взяли участь стрільці з України, Британії, Канади, Польщі та США.
Відео з фрагментами тренувальних змагань 22 снайперських пар опубліковане на YouTube-каналі ССО ЗСУ.
Снайпери стріляли з різних типів зброї в різних положеннях і умовах, змагалися у точності, швидкості та вмінні вражати як мініатюрні, так і великі цілі, статичні та в русі, в міській забудові й у полі. Бійці ставили та знімали розтяжки, виконували вправи на швидкість. У програму, зокрема, входила стрільба на влучність по підвішених курячих яйцях.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони розглянула на своєму засіданні питання щодо допуску підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України для участі у військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2021".