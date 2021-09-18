Снайпери на змаганнях показали клас: влучно стріляли навіть по яйцях

Снайпери на змаганнях показали клас: влучно стріляли навіть по яйцях

Бійці з п’яти країн змагалися у вмінні вражати цілі у різних умовах.

На базі навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України під Бердичевом відбулися снайперські змагання, в яких взяли участь стрільці з України, Британії, Канади, Польщі та США.

Відео з фрагментами тренувальних змагань 22 снайперських пар опубліковане на YouTube-каналі ССО ЗСУ.

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Снайпери стріляли з різних типів зброї в різних положеннях і умовах, змагалися у точності, швидкості та вмінні вражати як мініатюрні, так і великі цілі, статичні та в русі, в міській забудові й у полі. Бійці ставили та знімали розтяжки, виконували вправи на швидкість. У програму, зокрема, входила стрільба на влучність по підвішених курячих яйцях.

"Їхня професія овіяна безліччю легенд, а правду про справжню бойову роботу тримають засекреченою довгі роки. Кажуть, що один постріл може змінити хід історії. І поглянути на те, як працює снайпер, може далеко не кожен", – йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони розглянула на своєму засіданні питання щодо допуску підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України для участі у військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2021".

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