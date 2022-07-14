Снайпери Нацгвардії на Донеччині "закобзонили" ДРГ окупантів, а спецпризначенці добили ворога щільним вогнем (відео)

Було знищено ворожу ДРГ та їхню техніку.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Група бійців загону спецпризначення Нацгвардії знищила передові групи спостереження росіян у Донецькій області та їхню техніку.

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"Окупанти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Однак гвардійці виявили їхнє пересування та влаштували їм засідку. Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що детонація снарядів на військовій базі окупантів в селищі Мирне Запорізької області тривала впродовж 4-5 годин.

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