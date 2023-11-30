Снайпери та розвідники: ким хоче бути більшість рекрутів "Азова"

"Азов" хоч і потребує наразі найбільше представників бойових спеціальностей, утім, він також зацікавлений у рекрутингу тих, хто забезпечить тилову роботу підрозділу.

Більшість тих, хто проходить відбір до лав бригади Нацгвардії "Азов", хоче бути снайперами та розвідниками, хоча це складна професія.

Про це повідомив офіцер 12 бригади спепризначення "Азов" НГУ Лев Пашко ("Хорус") в інтервʼю "Українській правді".

"Гадаю, тут є певна романтизація цих спеціальностей. Я був командиром піхотного підрозділу і ми робили пропаганду піхотної романтики. Нам певним чином це вдалося. У розвідників і снайперів – своя романтика. Потрібно розуміти, що в "Азові" розвідник чи снайпер – дуже складна професія, яка потребує великої витривалості, великої фізичної підготовки. Так, як у кіно, не буде", - каже офіцер.

За словами Пашка, 12 бригада спецпризначення "Азов" НГУ хоч і потребує наразі найбільше представників бойових спеціальностей, утім, вона також зацікавлена у рекрутингу тих, хто забезпечить тилову роботу підрозділу.

Довідка: Нових бійців "Азов" набирає через власну рекрутингову кампанію. Відбір складається з двох основних етапів – співбесіди та базового курсу бойової підготовки.

Подати заявку на вступ до "Азова" можна у два способи: через рекрутингові центри або ж через сайт пошуку роботи Work.ua.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує проєкт з рекрутингу до ЗСУ: підписано угоду з Work.ua.

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