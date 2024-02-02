Сніг, дощ та штормовий вітер: в Україні вихідними зіпсується погода

В Україні 3 лютого очікуються опади та сильний вітер. Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 метрів за секунду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, очікуються мокрий сніг та дощ. Фаза опадів залежатиме від температури повітря.

Вночі передбачається від 1 тепла до 4 градусів морозу. Вдень потепліє до +4+7 градусів, хіба що у східних областях буде свіжіше, 0+3 градуси.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці - мокрий сніг, вдень - перехід фази опадів у дощ. Сильний вітер північно-західного напрямку, пориви до 15-20 метрів за секунду. Вночі близько нуля, завтра вдень близько +5 градусів.

У неділю, 4 лютого, в Україні також буде вітряно та вогко, але інтенсивність опадів менша.

Раніше синоптик повідомив, що лютий 2024 року в Україні буде досить теплим, однак нестабільним. Вже з другої половини місяця стовпчики термометрів часто підійматимуться вище нуля.

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