Сніг, хуртовина та сходження лавин: надзвичайники попередили українців про небезпеку

Сніг, хуртовина та сходження лавин: надзвичайники попередили українців про небезпеку

На дорогах буде небезпечна ожеледиця.

У середу, 5 січня, у Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин. Любителям зимових мандрівок у горах надзвичайники порадили утриматися від походів.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру.

Так, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей.

Крім того, у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вдень значний дощ та пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, що у середу, 5 січня, Україну накриють дощі. За прогнозами синоптиків, в країні очікується дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.

Укргідрометцентр

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