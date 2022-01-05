Сніг, хуртовина та сходження лавин: надзвичайники попередили українців про небезпеку

На дорогах буде небезпечна ожеледиця.
У середу, 5 січня, у Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин. Любителям зимових мандрівок у горах надзвичайники порадили утриматися від походів.
Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру.
Так, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей.
Крім того, у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вдень значний дощ та пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, що у середу, 5 січня, Україну накриють дощі. За прогнозами синоптиків, в країні очікується дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.
Читайте також: