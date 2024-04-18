Сніг і мороз у квітні: Україну знову накриває лютий холод, коли нарешті очікувати тепла (відео)

Яку погоду принесе новий циклон 18-21 квітня, та коли нарешті очікувати справжнього весняного тепла – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Зима у квітні – у Карпатах випав сніг! Дивовижні фото засніжених гір заполоняють Мережу. Таку погоду до України приніс циклон з Балкан. Синоптики попереджають ще й про заморозки та завірюху. Яку погоду принесе новий циклон 18-21 квітня, та коли нарешті очікувати справжнього весняного тепла – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Зима у квітні

Весна знову дивує. Українськи гори засипало квітневим снігом. Зокрема, засніжило на горі Піп Іван Чорногорський, що на межі Івано-Франківщини та Закарпаття, та у горах Буковини. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост написав, що на горі Піп Іван 6 градусів морозу.

"Станом на 9:00 18:04:2024 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер східний 12 м/с, температура повітря -6°С", – йдеться у повідомленні.

Сніг на горі Піп Іван 18 квітня

Вхурделило і у Чернівецької області. Фото весняно-зимової казки вже захопили Мережу.

А все через циклон з Балкан, який 18-20 квітня додатково принесе дощ, місцями мокрий сніг і заморозки у західних, північних, східних і центральних областях України. Синоптики попереджають про завірюху і снiголавинну небезпеку у високогір'ї найближчими днями, і не радять ходити в гори.

Заморозки в Україні

Про заморозки в Україні напередодні попереджав Укргідрометцентр. Через це оголосили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Так, у ніч проти 19 квітня оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Адже у західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів морозу.

У ніч проти 20 квітня прогнозують також заморозки – від 0 до 3 градусів морозу на заході, півночі та в центрі. Через це синоптики попередили про другий рівень небезпечності, тобто помаранчевий.

Коли буде тепло?

Головна синоптикиня України Наталка Діденко зазначає, що у п'ятницю, 19 квітня, дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України. Причому через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.

Через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині (див. рожевий колір на мапі) / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Опади 19-го квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині. На решті території України – схід, південь, більшість центру – без істотних опадів. Вітер у п'ятницю західного напрямку, поривчастий, до сильного. Обережно під деревами та білбордами! Температура повітря знизиться на сході та півдні та на Дніпропетровщині, там очікується +13+18 градусів, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде так само холодно, +8+12 градусів.

Уважно. Найближчої ночі в західних областях, а в ніч проти 20 квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки! У Києві 19-го квітня очікується близько +8 градусів, подекуди дощ, західний вітер буде сильним. Тому завтра – гардероб, як в березні чи листопаді, але настрій бажано все ж весняний, бо надалі температура повітря почне підвищуватися.

Тобто холодний сектор циклону буде над західними та північними областями, а теплий – над сходом. Проте 19 квітня цей циклон покине територію України, а 20 – вже припиниться, заначає синоптикиня Наталія Птуха.

Коли тепло?

Однак, на вихідних, 20 і 21 квітня, погода в Україні буде ще більш нестабільною. У суботу очікується переважно суха погода, а в неділю дощі знову накриють всю країну. До кінця тижня температура знизиться по всій країні. На заході та півночі буде +10°...+13°, у центрі та Сумській області 12°...18° вище нуля, на півдні стовпчики термометрів покажуть +14°...+19°, а на сході буде 21°...25° тепла.

Циклон "Рената"

Але мерзне цього тижня не тільки Україна. У Румунію також після двох тижнів рекордного для квітня тепла прийшов циклон, у високогірних районах місцями випало до півметра снігу. Територію Румунії накрив циклон "Рената", що подекуди супроводжувався грозами, а у гірських районах країни пройшли снігопади. Температура повітря у румунських Карпатах близька до нуля, на дороги вивели снігоприбиральну техніку. Штормове попередження оголошене для половини території країни, а у шести районах оголосили жовтий рівень попередження через можливий вихід річок з берегів. Перед цим у Румунії, як і фактично у всій Європі, тривалий час спостерігалася аномально тепла для сезону погода.

Пил з Сахари

Нагадаю, що нещодавно хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла нетипово високі температури повітря для цього періоду, захопила ще й пил із Сахари. Наразі посилення швидкості вітру не очікується, тож і бурі цього разу не буде, запевняють синоптики.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❄️ СНІГ І МОРОЗ У КВІТНІ! Україну знову накриває лютий холод! Коли нарешті чекати тепла?!

Нагадаємо, раніше метереологиня Віра Балабух розповіла, чи буде літо-2024 аномально спекотним в Україні.

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