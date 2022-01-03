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Сніг і туман скували карпатські гори, на вершинах - 5 градусів морозу: фото

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Сніг і туман скували карпатські гори, на вершинах - 5 градусів морозу: фото

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Таким є сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський.

У понеділок, 3 січня, у високогір'ї Карпат хмарна погода та мороз.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. 

"Станом на 08:15 03 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер східний 7-8 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 3 січня, в Україні погіршиться погода. Рятувальники попереджають про хуртовини, шквали вітру та слизьку дорогу.

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