Сніг і туман скували карпатські гори, на вершинах - 5 градусів морозу: фото

Сніг і туман скували карпатські гори, на вершинах - 5 градусів морозу: фото

Таким є сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський.

У понеділок, 3 січня, у високогір'ї Карпат хмарна погода та мороз.

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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:15 03 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер східний 7-8 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 3 січня, в Україні погіршиться погода. Рятувальники попереджають про хуртовини, шквали вітру та слизьку дорогу.

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