Сніг, ожеледиця та хуртовини: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про примхливу погоду на 19 листопада

В Україні 19 листопада буде сніг та сильний вітер. Температура покаже максимальні контрасти — від +15+17 градусів на півдні до -5 градусів в західних областях.

Завтра, 19 листопада, по всій Україні вируватимуть складні погодні умови — сніг, ожеледиця та навіть хуртовини через сильний вітер.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її слвоами, на заході, півночі України та на Вінниччині 19 листопада буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, навіть часом хуртовини через сильний вітер. На решті території України буде переважно дощ та також сильний вітер.

Діденко каже, що ближче до обіду циклон відсунеться, опади притихатимуть.

"Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно під старими гіллястими деревами, білбордами, під дахами високих будинків!" - закликає синоптикиня.

За її словами, температура повітря покаже неймовірний контраст — від +15+17 градусів на крайньому півдні та в Приазов'ї до -5 градусів в західних областях України.

Загалом протягом дня суботи, 19 листопада, передбачається у західних та північних областях -1-6 градусів, у центральних областях +1+8 градусів, на сході +7+12 градусів, в Приазов'ї до +15 градусів, у південній частині +12+17 градусів.

Тим часом у Києві найближчої ночі та вранці у суботу очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, іноді хуртовини, сильний вітер.

"Дорогі водії! Швиденько міняти гуму, не вимикати фари, перевірте, чи є лопатка та щітки в машині, дуже обережно на дорогах. Дорогі пішоходи! Якщо рано завтра кудись буде треба йти чи їхати - обов'язково куртку з каптуром, міцне високе взуття, щось від головного болю, бо атмосферний тиск дуже жваво стрибатиме, рукавички і заряджений телефон (це вже не від циклону залежить, просто нагадую)", - пише Діденко.

Згодом, каже синоптикиня, циклон пожене далі, тому опади в Києві притихнуть, але залишиться рвучкий вітер. Температура повітря в столиці 19 листопада вночі буде -1-4 градуси, а вдень коливатиметься близько нуля.

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