Сніг, ожеледиця та незначні морози: якою буде погода в понеділок, 31 січня

Сніг, ожеледиця та незначні морози: якою буде погода в понеділок, 31 січня

У Карпатах очікується хуртовина.

У понеділок, 31 січня, в Україні йтиме невеликий і помірний мокрий сніг. У південній частині та більшості західних областей удень без істотних опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Також читайте Львівські бабаки прокинулися на місяць раніше: якою буде весна

Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині вдень 2-6 градусів тепла.

У Карпатах уночі значний, удень невеликий сніг. Пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11 градусів морозу.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень близько нуля градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Читайте також: