Сніг, ожеледиця та незначні морози: якою буде погода в понеділок, 31 січня

У Карпатах очікується хуртовина.
У понеділок, 31 січня, в Україні йтиме невеликий і помірний мокрий сніг. У південній частині та більшості західних областей удень без істотних опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині вдень 2-6 градусів тепла.
У Карпатах уночі значний, удень невеликий сніг. Пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11 градусів морозу.
У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень близько нуля градусів.
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